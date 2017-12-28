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Bolu'da 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bolu'daki İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda yenilen akşam yemeğinin ardından, 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar.

İHA | 28.12.2017 - 01:13..
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İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nin erkek yurdunda kalan 17 öğrenci akşam yemeğinden sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu. Yurt yönetimine haber verilmesi üzerine, okul yurduna çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bolu'da 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İzzet Baysal Anadolu Lisesi erkek yurduna gelen 112 Sağlık ekipleri, mide bulantısı şikayeti olan 17 öğrenciye ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırdılar.

Bolu İzzet Baysal Devlet Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Okulun diğer öğrencilerinden bir şikayet gelmediğini ifade eden Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili çalışma başlatıldığını belirtti.

Bolu'da 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı


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