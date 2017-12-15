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Bolu'da 3 araçlık kaza: 3 yaralı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

DHA | 15.12.2017 - 23:11..
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Bolu'dan İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Öztekin yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarptı. Arkadan gelen Çetiner Kazım Özkan yönetimindeki 34 SG 4670 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Bolu'da 3 araçlık kaza: 3 yaralı

YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARTTI

Kazada, Çetiner Kazım Özkan ile yanındaki Oktay Canik ve bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine sevk edilen UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Çetiner Kazım Özkan ile yanındaki Oktay Canik İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne, diğer yaralı ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bolu'da 3 araçlık kaza: 3 yaralı

Kaza nedeniyle trafiğin bir süre tek şeritten sağlandığı otoyolun İstanbul yönünde, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

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