Bolu'da 41 milyon liralık arıtma tesisi protokolü

Bolu'da 62 bin metrekare alanda kurulacak olan "Bolu Merkez Atık Su Arıtma Tesisi 2’inci Kademe Yapımı ve Revizyonu Projesi"nin protokolü imzalandı.

YETERLİ KAPASİTEYE SAHİP OLACAK

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, tesisin İller Bankası'nın desteğiyle Büyüksu Deresi Karacaağaç Mahallesi Sazakiçi mevkisinde yapılmasını öngören protokolün imza töreninde, yeni arıtma tesisi sayesinde Bolu'nun nüfusu iki katına ulaşsa dahi atık suyun temizlenmesi konusunda yeterli kapasiteye sahip olunacağını söyledi.

2018 SONUNDA TAMAMLANACAK

"Cennet Bolumuzdaki çevre kirliğini en aza indirip, gelecek nesillere daha temiz bir Bolu bırakacağız." diyen Yılmaz, projenin 2018 yılı sonunda tamamlanarak faaliyete geçeceğini belirtti.

TOPLAM 77 BİN METREKÜP OLACAK

Bolu’nun tüm altyapısını, gelecek ihtiyaçlarını hesaplayarak kurduklarını anlatan Yılmaz, ileri biyolojik arıtma sistemine ilişkin, "Nüfusumuz bir gün 300 bine dahi çıksa, bu rakamı kaldırabilecek bir atık su arıtma kapasitesine sahip olacağız. Bir ucu Abant ve Bolu Dağı’na, diğer ucu Mudurnu yolundaki Tepe Karakolu’na uzanan bölgedeki 39 köy ve 9 endüstriyel kuruluşun tüm atıkları, kolektör hattı ile toplanarak, Bolu Merkez Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılacak. Mevcut sistem, atık suların yüzde 75'ini arıtabilirken, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemi sayesinde tüm su, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yeniden doğaya aktarılacak. Ayrıca, mevcut tesisin kapasitesi günde 26 bin metreküp iken yeni yapılacak tesiste kapasite 77 bin metreküp olacak. Koku Giderim Ünitesi'nin de bulunacağı yeni sistemde, 100 metreküp kapasiteli ultraviyole dezenfeksiyon sistemi ile yeşil alanların sulaması da gerçekleştirilebilecek."

Projenin tamamlanmasıyla 2009'da bu yana "aktif çamur prosesi" ile temizlenen atık suların, "ileri biyolojik arıtma" yöntemiyle azot ve fosfordan tamamen arıtılması hedefleniyor.