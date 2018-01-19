Bolu'da 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Ligin ikici yarısını Antalyaspor deplasmanında açacak olan Beşiktaş'ta savunma krizi yaşanıyor. Portekizli Pepe sakat, yeni transfer Vida'nın lisansı ise çıkmadı.

1 Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi TRT 1'in yeni dizisi Mehmetçik Kut'ül - Amare, ilk bölümünün final sahnesinde seyirciyi mest etti.

2 Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti Türkiye'nin birçok kenti kara teslim oldu. Bazı şehirlerde yollar kapanırken, bir kaç şehirde de okullar tatil edildi.

3 15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç Trabzonlu genç, eski eşinin nafakasaını ödeyemediği için cezaevine girdiğini söylerek dolandırıldığını ve mağdur olduğunu söyledi.

4 YPG Azez'de 2 hastaneye saldırdı Terör örgütü YPG, Afrin ilçesinden Azez’deki hastanelere düzenlediği saldırıda 12 kişi yaralandı.

5 Kocaoğlu İzmir'deki su taşkınlarıyla ilgili konuştu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kenti Venedik'e çeviren su taşkınlarıyla ilgili "Yapacak bir şey yok." açıklaması yaptı.

6 Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu Seda Sayan'ın programına konuk olan Ebru Yaşar'ın giydiği kıyafet pijama takımına benzetildi.