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Bolu'da 500 keklik doğaya salındı

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde 500 kınalı keklik doğaya salındı.

27.07.2017 - 17:01
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Şuhut Keklik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen 500 kınalı keklik, özel kafesler içinde Bolu'nun Göynük İlçesine getirildi. Keklikler, kafesleri açılarak ilçedeki belirli noktalarda doğaya bırakıldı.

Bolu'da 500 keklik doğaya salındı

DOĞADAKİ CANLILIĞIN DEVAMI İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEKLER

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kemal Can, yaban hayatının devamlılığının sağlanabilmesi için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Can, "Doğadaki canlılığın devam edebilmesi için bu tür çalışmalara devam edeceğiz. 500 kınalı kekliğin salındığı bu bölgede av yasağı var. Ekiplerimiz kaçak avcılığın önüne geçmek için bölgede sürekli görev yapıyor. Vatandaşların da kaçak avcılık konusunda yaptıkları ihbarlar çok önemli. Bu konuda vatandaşlarımızdan da yardım bekliyoruz" dedi.

Bolu'da 500 keklik doğaya salındı

Bolu'da 500 keklik doğaya salındı

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