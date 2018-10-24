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Bolu'da 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Bolu merkezli 11 ile yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

DHA | 24.10.2018 - 13:08..
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BİRÇOK İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, Adana, Bursa, İstanbul, Zonguldak, Gaziantep, Düzce, Sakarya, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Bolu'ya getirildi. 4 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltındaki 13 kişiden işlemleri tamamlanan Z.Ş., Y.A., T.B., C.Ç., E.A. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 6 FETÖ şüphelisi adliyede

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