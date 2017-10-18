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Bolu'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan gebe kedi, olay yerinden hemen kaçtı.

18.10.2017 - 13:49
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Bolu'da bir söğüt ağacına tırmanan kedi, ağaçtan inemedi.

Gebe olduğu öğrenilen kediyi gören mahalle sakinleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi.

İTFAİYE KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kalabalıktan korkan kedi, ağacın daha üst noktasına doğru tırmandı.

Merdivenli araçla kedinin bulunduğu noktaya çıkan itfaiye eri, elindeki sopayla kedinin aşağıya inmesini sağladı.

Bolu'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

HEMEN KAÇTI

Daha sonra kediyi ağaçtan alarak, indirdi. Ağaçtan indirilen kedi, kalabalığın olduğu bölgeden kaçtı.

Bolu'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Bolu'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Bolu'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Bolu'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Bolu'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Bolu'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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