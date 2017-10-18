Bolu'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İkinci kez Niğde Belediye Başkanı olarak seçilen Faruk Akdoğan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Washington'da Trump-Çipras buluşması

Trump ile görüşmek için ABD'ye giden Çipras, ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulundu.