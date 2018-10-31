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Bolu'da ahşap ev yandı

Gülsüm Orakçı (68) ve eşi Recep Orakçı (72), evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

AA | 31.10.2018 - 07:21..
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Dodurga Mahallesi Dilekbaşı Sokağı'nda, Recep Orakçı'nın oturduğu 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa süre içerisinde büyüyen yangını gören mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da ahşap ev yandı

Bu arada, olay sırasında evlerinde olmayan Recep ve eşi Gülsüm Orakçı, yangın haberini alıp geldiklerinde evde bıraktıkları oğulları Ferhat'ı göremeyince fenalık geçirdi.

Bolu'da ahşap ev yandı

Kendi imkanlarıyla evden çıktığı öğrenilen ve dumandan etkilenen Ferhat Orakçı ile fenalık geçiren anne ve babası, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da ahşap ev yandı

Bolu'da ahşap ev yandı

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