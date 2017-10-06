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Bolu'da ayı saldırısına uğrayan köylü öldü

Bolu'nun Mengen ilçesinde mantar toplamak için ormana giden ve ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

06.10.2017 - 10:53
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AYI

Gözecik köyü Ören Mahallesi'nde ormana mantar toplamaya çıkan emekli aşçı Zeki Öztürk'ten (71) haber alamayan yakınları, köylülerle bölgede arama çalışması başlattı.

CESEDİNİ BULDULAR

Arama sonucunda Öztürk'ün Çakmakçı mevkisinde cansız bedeni bulundu. Öztürk'ün yakınları bunun üzerine durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AYI İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yabani bir hayvan tarafından yüzü parçalanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Öztürk'ün hayatını kaybettiği bölgede ayı izlerinin olduğunu tespit etti.

Ayının saldırısına uğradığı belirlenen Öztürk'ün cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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