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Bolu'da baba oğul tartışması kanlı bitti

Bolu'da 23 yaşındaki Halil İbrahim Ö., kendisi doğmadan önce annesinden ayrılan babasını bıçakla yaraladı.

27.04.2017 - 10:10
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Bolu'da yaşayan Halil İbrahim Ö., kendisine hamileyken annesinden boşandığı öğrenilen babası kadın kuaförü Fuat Nazım Ö. ile barda karşılaştı.

KARNINDAN BIÇAKLADI

Halil İbrahim Ö., iddiaya göre babasına saldırınca arbede çıktı. Barın dışında devam eden arbedede Halil İbrahim Ö., babasını karın bölgesinden bıçakladı.

Yaralanan Fuat Nazım Ö., çevredekiler tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Tedavi altına alınan Fuat Nazım Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Halil İbrahim Ö., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bolu'da baba oğul tartışması kanlı bitti


Bolu'da baba oğul tartışması kanlı bitti

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