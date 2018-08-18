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Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu artıyor

Bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluğa sebep oldu.

İHA | 18.08.2018 - 09:38..
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Kurban Bayramı nedeniyle dün mesai bitiminin ardından gece saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Bolu Dağı ve Gerede ilçesi mevkiileri Ankara istikametinde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu artıyor

PERSONEL SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILDI

Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran ve yol güzergahlarında personel sayısını iki katına çıkaran İl Emniyet Müdürlüğü, zaman zaman yağan yağmur nedeniyle sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu artıyor

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