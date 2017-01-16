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Bolu'da cami açılmadan muslukları çaldılar

Bolu'da tamamlanma aşamasındaki cami açılmadan abdesthane bölümündeki 30 musluk kimliği belirsiz kişilerce yerinden söküldü.

16.01.2017 - 14:22
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500 Evler Cami Yaptırma Derneği'nce, hayırsevrelerin desteği ile yaptırılan caminin alt katındaki tuvalet ve abdesthane bölümüne kapının camı kırılarak girildi.

CAMİ AÇILMADAN MUSLUKLARI ÇALINDI

Kimliği belirsiz kişiler, musluk bataryalarını monteli oldukları duvar kısımlarını kırarak söküp aldı.

Bolu'da cami açılmadan muslukları çaldılar

''DAHA ABDEST BİLE ALMADAN MUSLUKLARI ÇALDILAR''

Çıkınlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar, caminin 2 ay sonra açılacağını söyleyerek, "Buna ne diyeyim bilemiyorum. Bu hainlik. Bizler hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bu camiyi 13 ayda bu hale getirdik. Daha abdest bile alamadan muslukları çalmışlar. Sadece çalmakla kalmayıp duvarları bile parçalamışlar. Kapının camlarını kırmışlar. Biz üç lira, beş lira toplayarak bu camiyi yapmaya çalışırken bu olayın yaşanması bizleri çok üzdü" dedi.

Bolu'da cami açılmadan muslukları çaldılar

Bolu'da cami açılmadan muslukları çaldılar

Bolu'da cami açılmadan muslukları çaldılar

Bolu'da cami açılmadan muslukları çaldılar

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