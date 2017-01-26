taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.517
USD
3,8589
EURO
4,1442
ALTIN
147,71
PETR
55,5600

Cinsel istismardan tutuklu sanık tahliye oldu

Bolu'da zihinsel engelli kız Z.K ve R.K'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abdullah Ç. tahliye edildi.

26.01.2017 - 15:36
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Cinsel istismardan tutuklu sanık tahliye oldu

Bolu’da geçtiğimiz yıl karşı apartmanında oturan komşusunun zihinsel engelli kızı Z.K. (24) ve R.K.’ya (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abdullah Ç.’nin (51), Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Çocuğun cinsel istismarı’, ’Cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’Nitelikli cinsel saldırı’ ve ’Cinsel taciz’ yargılanmasına devam edildi.

ADLİ TIP RAPORU OKUNDU

Duruşmada Z.K. ve R.K. hazır bulunurken, Z.K. için bir önceki duruşmada istenilen Temmuz ayından 6 ay önceye denk gelen eylem nedeniyle ve Temmuz ayında gerçekleşen eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu suçlara karşı kendisini ruhen ve bedenen savunma imkanı bulunup bulunmadığının belirlenmesi için adli tıp ilgili ihtisas dairesinden gelen rapor okundu.
Z.K.’nin kendisini savunabilecek durumda olduğu ve olayların sonuçlarını algılayacak zekaya sahip olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu okunmasının ardından Z.K. ve R.K. sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söylediler.

TAHLİYE EDİLDİ

Kendisine iftira atıldığını ifade eden Abdullah Ç. ise, ‘İkisi de bana iftira atıyor. Benim böyle bir şey yapmama gerek yok?” dedi.

Karar için ara veren mahkeme heyeti, suçun vasıf değiştirme olasılığı ve sanığın 6 buçuk aylık tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Abdullah Ç.’nin tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından gözyaşlarına boğulan kızları aileleri teselli etmeye çalıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

335
Referandum tercihleri araştırması

Referandum tercihleri araştırması

339
Rusya'dan Trump'a yanıt

Rusya'dan Trump'a yanıt

68
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

847
Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

Erbil'in 'Hipster' Kürtleri

198
Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

200
Rıdvan Dilmen tepkilere cevap verdi

Rıdvan Dilmen tepkilere cevap verdi

314
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM