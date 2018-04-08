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Bolu'da deprem

Bolu merkezde 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 00:32..
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Kandilli Rasathanesi'nin verdği bilgiye göre; saat 00:16'da merkez üssü Bolu (Yeşilcele) olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Vatandaşlar büyük endişe yaşarken, bir süre evlerine girmedi. Evlerinden çıkan bazı vatandaşlar ise araçlarının içerisinde bekledi.

HAFİF ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de hafif şekilde hissedildi.

Saat 00.29'da ise merkez üssü Çukurören köyü olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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