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Bolu'da FETÖ davası tanığı ifade verdi

Bolu'da FETÖ davasında dinlenen tanık üniversitede memur Nail Çelebi "Usulsüz mesai ücretleri 'himmet' olarak toplandı." dedi.

12.06.2017 - 15:22
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun'un tutuksuz, iddianameye göre üniversite yapılanmasının yöneticisi olan eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Gümüştekin ve Fetullah Gülen'in doktoru kardiyolog Prof. Dr. Mehmet Yazıcı'nın ise firari olduğu davanın Belediye Nikah Salonu'nda görülmesine devam edildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklar salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi.

TANIK: PARALARIN HİMMET OLARAK DAĞITILDIĞINA DAİR SOMUT BİR BİLGİM YOK

Üniversitede memur Nail Çelebi, üniversite bünyesinde örgüt üyelerine usulsüz şekilde fazla mesai ücreti verildiğini ve bu ücretlerin sonra örgüte 'himmet' parası olarak verildiğini ileri sürdü. Çelebi, "Ayrıca üniversite bünyesinde FETÖ'cü 7 öğrenciye burs verildi. Verilen bu paralar örgüt üyelerinin toplantılara katılması için de motivasyon oluyordu. Bu yolsuzlukla ilgili dönemin genel sekreteri ve yönetimin sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. FETÖ'cü öğrencilere burs verilmesi ile ilgili de dönemin Sağlık, Kültür ve Daire Başkanlığı'ndan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kenan Gümüştekin'in katkısı olduğunu düşünüyorum. Gümüştekin, bu konuda beni de tehdit etti. Paraların himmet olarak dağıtılmasına ilişkin somut bir bilgim yok ama ben sadece bu konudaki kanaatlerimi bildirdim." diye konuştu.

"FETÖ'CÜ OLMADIĞIM İÇİN DEFALARCA MOBBİNGE MARUZ KALDIM"

AİBÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir dönem Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Bülent Duran ise ifadesinde FETÖ'ye karşı tavırları nedeniyle mobbinge maruz kaldığını ve hakkında çok sayıda soruşturma açıldığını söyledi. Duran, "Tıp Fakültesinde görev yaptığım bölümü düzeltip Türkiye'de emsalleriyle yarışır hale getirdim. FETÖ'cü olmadığım için defalarca mobbinge maruz kaldım. 2015 yılının Temmuz ayında hakkımda açılan davalara ve baskılara dayanamayarak emekli oldum. Belirli bir zaman sonra geri dönmek istediğime ilişkin verdiğim dilekçe de reddedildi. Yaşananlarla ilgili pek çok şeyin altından Kenan Gümüştekin çıkacaktır." dedi.

Bolu'da FETÖ davası tanığı ifade verdi

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