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Bolu’da hediye paketlerine gizlenmiş 29 kilo eroin ele geçirildi

Bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon lira olan hediye paketlerine sarılı 29 kilo 470 gram eroin bulundu.

İHA | 23.09.2018 - 15:14..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması sırasında şüphe üzerine M.Ö. idaresindeki otomobili durdurdu.

Araçta narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramada, aracın kapılarının iç kısmına ve çeşitli yerlerine hediye paketlerine sarılı halde gizlenmiş 56 paket halinde 29 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.

Bolu’da hediye paketlerine gizlenmiş 29 kilo eroin ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ö. (30), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

Bolu’da hediye paketlerine gizlenmiş 29 kilo eroin ele geçirildi

Bolu’da hediye paketlerine gizlenmiş 29 kilo eroin ele geçirildi

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