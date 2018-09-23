Bolu’da hediye paketlerine gizlenmiş 29 kilo eroin ele geçirildi

ABD'nin Suriye'deki en yüksek rtütbeli komutanı Paul Funk YPG kontrolündeki bir bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. YPG'li teröristler General Funk'ı eğlendirmek için dansöz kıyafetleri giydi.

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Ali Ağaoğlu'nun oğlu sünnet oldu

Oğlu için taht, davul ve Osmanlı askerlerinin olduğu konseptte sünnet düğünü hazırlatan Ali Ağaoğlu, hiçbir masraftan kaçınmadı.