Heyelan, iki gün önce Bolu’nun Göynük ilçesi Himmetoğlu köyünde meydana geldi. Köyde kömür çıkartmak için kazılan alanda meydana gelen heyelanın büyüklüğü havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Heyelanın olduğu bölge ağır hasarın meydana geldiği 1 evin yanı sıra, tedbir amaçlı boşaltılan 5 evde inceleme çalışmaları sürüyor. Bu kış günlerinde evsiz kalan köylü gündüzleri dışarıda yaktıkları ateş ile ısınıyor.

Bolu'daki heyelan havadan böyle görüntülendi GALERİ

Bolu'da heyelan bölgesi havadan görüntülendi ViDEO

Heyelan dolayısıyla mağdur olan köylü vatandaşlar durumun bir an önce düzeltilip yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Heyelanda en ağır hasarı alan evde yaşamakta olan Fatih Kaya ve Maviye Kaya yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"CANIMIZ İÇİN SADECE KAÇTIK"

Heyelanda ağır hasarı alan evde yaşamakta olan Fatih Kaya, evlerinde bir aydan beri çatlaklar oluştuğunu ve durumu yetkililere bildirdiklerini belirterek, “Kış günü ne yapacağız. Biz bu termik santrelin yetkililerinden kış günü yardım istiyoruz. Kazı aşağı yukarı bir buçuk senedir sürüyor. Bir aydan beri çatlaklar oluşuyordu. Biz durumu gereken yerlere bildirdik, ama kimse ilgilenmedi. Bu duruma gelene kadar kimse ilgilenmedi. Gördüğünüz gibi şu anda bu durumdayız. Eşyalarımız içeride hiçbirşey almadık. Canımızı kurtarabilmek için sadece kaçtık. Bu süreçten sonra sadece yardım bekliyoruz.” dedi.

"YETKİLİLERDEN EV İSTİYORUZ"

Maviye Kaya ise, yaşadıkları korku dolu anlatarak, “Biz ev istiyoruz. Yetkililer biran önce bize ev versinler. 80’li yıllarda yaptık bu evimiz 25-26 yıllık evimizdi. Oğlum içerideydi kapıyı açamadım, bir anda evden çatırtı sesleri geldi. Sesleri duyunca bir anda evden çıkarak kaçtık. Biz hiçbirşey çıkaramadık üstümüz başımızda ne varsa onlarla dışarı çıktık. Yiyeceğimiz içeceğimiz, eşyamız herşeyimiz gitti. Şuanda lojmanlara yerleştirdiler orada kalıyoruz. Bu kış gününde ateş yaktık, ateşin başında ısınıyoruz.” diye konuştu.

Heyelanın oluştuğu bölgede ise yetkililerce hasar tespit çalışmaları sürüyor.