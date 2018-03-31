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Bolu’da inşaat kazısında 2 bin yıllık mezar bulundu

Bir inşaat firmasının temel kazma çalışmaları sırasında Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu tespit edilen lahit mezar, 3 adet bronz sikke, 9 adet çanak çömlek ve bir adet objeye rastlandı.

İHA | 31.03.2018 - 09:10..
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Bolu’da inşaat kazısında 2 bin yıllık mezar bulundu

Bolu’da, bir inşaat firmasının temel kazma işlemi sırasında bulduğu ve yetkililere haber verdiği tarihi kalıntıların Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit mezar olduğu tespit edildi.

TARİHİ ESER KALINTILARINA RASTLANDI

Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde faaliyet yürüten bir inşaat firması yetkilileri, inşaat temel kazma işlemi sırasında tarihi eser kalıntılarına rastladılar. Kazma işlemini durduran yetkililer, durumu Bolu İl Jandarma Komutanlığı ve Müze Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bolu’da inşaat kazısında 2 bin yıllık mezar bulundu

2 BİN YILLIK MEZAR BULUNDU

Tarihi kalıntıların bulunduğu alanda yapılan incelemelerde, bölgede lahit mezar olduğu değerlendirilerek, Kültür Bakanlığı’ndan alınan onayla kurtarma kazısı başlatıldı.

Kazıda, bir adet Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu tespit edilen lahit mezar, 3 adet bronz sikke, 9 adet çanak çömlek ve bir adet obje bulundu. Lahit mezar ve eserler sergilenmek üzere Bolu İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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