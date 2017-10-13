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Bolu'da kamp alanından 4 günde 3 kamyon çöp toplandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde 2 gün boyunca kamp yapan yaklaşık 6 bin kişinin bıraktığı çöpleri temizleme çalışmaları 4 gündür sürüyor.

13.10.2017 - 11:57
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Bürnük köyündeki Şirinyazı Göleti Türk Yurtları Doğal Kamp Alanı'nda 6 Ekim'de başlayan kamp iki gün sürdü.

Bolu'da kamp alanından 4 günde 3 kamyon çöp toplandı

KAMPA 6 BİN KİŞİ KATILDI

Organizatör firmanın yaklaşık bin 500 kişinin geleceğini söylediği kampa, yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Katılımcıların çadırlarını toplayıp ayrılmasının çevreye bırakılan çöpler kirliliğe yol açtı.

Bolu'da kamp alanından 4 günde 3 kamyon çöp toplandı İZLE

Bolu'da kamp alanından 4 günde 3 kamyon çöp toplandı

4 GÜN SÜRDÜ

Kamp alanını işleten firma personelinin 4 gündür yürüttüğü temizlik çalışmasında şu ana kadar 3 kamyon çöp toplandı. Temizlik çalışmalarının halen devam ettiğini belirten kamp işletmecileri, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade etti.

Bolu'da kamp alanından 4 günde 3 kamyon çöp toplandı

3 KAMYON ÇÖP

Kamp alanında çevreye zarar verilmemesi için gerekli çabayı gösterdiklerini ancak bu grubun kalabalık olması nedeniyle fazla müdahale edemediklerini belirten işletmeciler, şu ana kadar 3 kamyon çöp toplandığını bildirdi.

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