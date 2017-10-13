Bürnük köyündeki Şirinyazı Göleti Türk Yurtları Doğal Kamp Alanı'nda 6 Ekim'de başlayan kamp iki gün sürdü.

KAMPA 6 BİN KİŞİ KATILDI

Organizatör firmanın yaklaşık bin 500 kişinin geleceğini söylediği kampa, yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Katılımcıların çadırlarını toplayıp ayrılmasının çevreye bırakılan çöpler kirliliğe yol açtı.

Bolu'da kamp alanından 4 günde 3 kamyon çöp toplandı İZLE



4 GÜN SÜRDÜ

Kamp alanını işleten firma personelinin 4 gündür yürüttüğü temizlik çalışmasında şu ana kadar 3 kamyon çöp toplandı. Temizlik çalışmalarının halen devam ettiğini belirten kamp işletmecileri, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade etti.

3 KAMYON ÇÖP

Kamp alanında çevreye zarar verilmemesi için gerekli çabayı gösterdiklerini ancak bu grubun kalabalık olması nedeniyle fazla müdahale edemediklerini belirten işletmeciler, şu ana kadar 3 kamyon çöp toplandığını bildirdi.