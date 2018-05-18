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Bolu’da kimyasal madde zehirlenmesi: 15 yaralı

Gerede ilçesinde bulunan bir fabrikada kimyasal maddeden etkilenen 3’ü ağır 15 işçi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kendi imkanlarıyla gelen çok sayıda işçiyse kontrolden geçirildi.

İHA | 18.05.2018 - 16:56..
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Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda, demir işleme fabrikasında su deposu yalıtım malzemesi döşenmesi sırasında, fabrikada çalışan işçiler  izolasyon maddesinden etkilendi.

Kimyasal maddeye yakın bölgede çalışan arkadaşlarının fenalaştığını gören diğer işçiler, durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine Gerede, Yeniçağa ve Bolu’dan çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.

Bolu’da kimyasal madde zehirlenmesi: 15 yaralı

3 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Kimyasal maddeden etkilenen 15 işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne getirildi. İşçilerden sağlık durumu ağır olan 3 işçi, Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Durumu hafif olan 12 işçi ise, Gerede Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra kontrol amaçlı yine Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

Bolu’da kimyasal madde zehirlenmesi: 15 yaralı


İŞÇİLERİN FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Kimyasal madde zehirlenmesinin yaşandığı fabrikada çalışan çok sayıda işçi ise, gerekli kontrollerden geçirilmek için kendi imkanlarıyla Gerede Devlet Hastanesi’ne geldiler. İşçiler hastane kapısında tek sıra halinde fotoğrafları çekilerek içeri alındılar. İşçilerin elbiseleri çöp poşetlerine konuldu. Kimyasal maddeden etkilenen işçilerin iş yaparken giydikleri kıyafetleri ve ayakkabıları hastaneye giriş yapılmadan önce hastane bahçesindeki çöp kutusuna atıldı. Kıyafetler daha sonra hastane yetkilileri tarafından çöp konteynerinden çıkarılarak çöp poşetlerine yerleştirildi.

Bolu’da kimyasal madde zehirlenmesi: 15 yaralı

Bolu’da kimyasal madde zehirlenmesi: 15 yaralı


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