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Bolu'da kız kavgası

Bolu'da genç bir kızın eski ve yeni sevgilisi kavga çıkarttı. 5 dakikada 2 kavga çıkartan gençler sokağı kana buladı.

İHA | 15.10.2018 - 02:08..
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Bolu'da eski kız arkadaşının çalıştığı yerinden önünden geçen şahıs, yeni sevgilisiyle birlikte görünce deliye döndü. Beşer dakika arayla çıkan 2 kavgada 3 kişi yaralandı.

Bolu'da kız kavgası

POLİSLER AYIRDI GERİ GELDİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine iki erkek arasında kavga çıktı. Çıkan kavga, cadde üzerine bulunan sivil ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi.

İlk olaydan yaklaşık 5 dakika sonra İzzet Baysal Caddesi Vaysal Sokak üzerinde daha kalabalık gruplar halinde karşılaşan taraflar bu kez yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı.

Bolu'da kız kavgası

3 YARALI 5 GÖZALTI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki gruba müdahale ederek ayırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da kız kavgası


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