Bolu'da kız kavgası

Bolu'da eski kız arkadaşının çalıştığı yerinden önünden geçen şahıs, yeni sevgilisiyle birlikte görünce deliye döndü. Beşer dakika arayla çıkan 2 kavgada 3 kişi yaralandı.

POLİSLER AYIRDI GERİ GELDİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine iki erkek arasında kavga çıktı. Çıkan kavga, cadde üzerine bulunan sivil ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi.

İlk olaydan yaklaşık 5 dakika sonra İzzet Baysal Caddesi Vaysal Sokak üzerinde daha kalabalık gruplar halinde karşılaşan taraflar bu kez yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı.

3 YARALI 5 GÖZALTI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki gruba müdahale ederek ayırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



