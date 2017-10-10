Bolu'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Taşçılar köyündeki bir tavuk çifliğinin bahçesinde bulunan, yaklaşık 5 metre deriklikteki artezyen kuyusuna köpek yavrusunun düştüğü bilgisini alan itfaiye ekipleri harekete geçti.

ÇALIŞMA BAŞLATTILAR

Olay yerine gelen ekipler, 50 santim genişliğinde ve 5 metre derinliğindeki kuyuda köpek yavrusunun bulunduğu alanı tespit etmek için çalışma başlattı.

Tahta parçasına bağlanan cep telefonuyla görüntü çekerek köpeğin yerini belirleyen itfaiye erleri, plastik boru içerisinden geçirdikleri ipi arteztyen kuyusunun içerisine salarak yavruyu ayağından yakaladı.

DİĞERLERİNİN YANINA GİTTİ

Ekipler tarafından güçlükle yukarı çekildikten sonra yiyecek ve su verilen yavru köpek, daha sonra bahçede bulunan diğer köpeklerin yanına gitti.