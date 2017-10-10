taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.633
USD
3,6832
EURO
4,3447
ALTIN
152,88
PETR
56,1600

Bolu'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Bolu'da artezyen kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

10.10.2017 - 13:14
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Taşçılar köyündeki bir tavuk çifliğinin bahçesinde bulunan, yaklaşık 5 metre deriklikteki artezyen kuyusuna köpek yavrusunun düştüğü bilgisini alan itfaiye ekipleri harekete geçti.

Bolu'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

ÇALIŞMA BAŞLATTILAR

Olay yerine gelen ekipler, 50 santim genişliğinde ve 5 metre derinliğindeki kuyuda köpek yavrusunun bulunduğu alanı tespit etmek için çalışma başlattı.

Tahta parçasına bağlanan cep telefonuyla görüntü çekerek köpeğin yerini belirleyen itfaiye erleri, plastik boru içerisinden geçirdikleri ipi arteztyen kuyusunun içerisine salarak yavruyu ayağından yakaladı.

Bolu'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

DİĞERLERİNİN YANINA GİTTİ

Ekipler tarafından güçlükle yukarı çekildikten sonra yiyecek ve su verilen yavru köpek, daha sonra bahçede bulunan diğer köpeklerin yanına gitti.

Bolu'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

İlginizi Çekebilir
İzmirli fırıncı akşam boks antrenörlüğü yapıyor
İzmir'de fırıncılık yapan 46 yaşındaki Talip Akıncı, 13 yıldır boks antrenörü olarak da çalışıyor.
Sarıyer'deki ölümlü kazaya ilişkin karar çıktı
5 yaşındaki Yaren Aluç'un ölümüne neden olan hafriyat kamyonunun şoförüne 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Sivas'ta TIR şarampole uçtu, sürücü öldü
Sivas'ın Gölova ilçesinde, şarampole uçan TIR'ın sürücüsü 39 yaşındaki Hüccet Ateş yaşamını yitirdi.
Kadın sürücü kanala uçtu
Osmancık'ta kanala uçan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

353
Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

175
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

39
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

52
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

111
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

96
Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM