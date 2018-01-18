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Bolu'da okullar yarın tatil

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 19 Ocak Cuma günü tatil edildi.

DHA | 18.01.2018 - 19:22..
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bolu

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

19 OCAK'TA TATİL

Bolu'da yoğun kar yağışı etkili olurken, yarın okullar tatil edildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

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