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Bolu'da otobüsün buzdolabından külçe altın çıktı

Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 64 kilo külçe altın ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 21.01.2018 - 15:37..
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol uygulaması sırasında, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan Irak Süleymaniye-İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON TL

Ekipler otobüste yaptığı aramalarda otobüsün buzdolabına gizlenmiş 64 kilo 450 gram 60 miligram ağırlığındaki külçe altın ele geçirdi. Yakalanan altınların piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu kaydedildi.

2 GÖZALTI

Yolcu otobüsü içerisinde bulunan H.E. (38) ve Ö.Y.(25) isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.

Bolu'da otobüsün buzdolabından külçe altın çıktı VİDEO

Bolu'da otobüsün buzdolabından külçe altın çıktı

Bolu'da otobüsün buzdolabından külçe altın çıktı

Bolu'da otobüsün buzdolabından külçe altın çıktı

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