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Bolu'da otomobil dereye uçtu

Bolu'da, seyir halindeyken dereye uçan otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, aracını derede bırakarak önce evine daha sonra da iş yerine gitti.

İHA | 20.06.2018 - 17:02..
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Bolu’da bir tavuk fabrikasında şoför olarak çalışan vatandaş sabah işe gitmek için yola çıktı. Sürücü, Tatlar Köyü’nden Bolu şehir merkezi istikametine seyir halindeyken kontrolünü kaybederek otomobiliyle birlikte köy içinden geçen dereye uçtu.

ARABAYI BIRAKTI

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş, önce evine giderek kıyafetlerini değiştirdi, ardından da otomobilini derede bırakarak apar topar yetişmesi gereken işine gitti.

Bolu'da otomobil dereye uçtu

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Köy yolunda otomobilin dereye uçtuğunu gören vatandaşlar, aracın içerisinde birisinin olup olmadığını öğrenmek için çevredeki odunları kullanarak derenin ortasındaki otomobilin yanına giderek arama yaptılar.

Bolu'da otomobil dereye uçtu

Ekiplerin olay yerine gelmesini bekleyen vatandaşlardan sürücüyü tanıyanlar, şahsı cep telefonu ile defalarca aradılar. Bir süre sonra cep telefonuna cevap veren otomobilin sürücüsü, olay yerine iş yerine ait tavuk kamyonu ile tekrar geldi.

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