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Bolu'da PKK'ya şafak operasyonu

Bolu'da TEM ve PÖH ekipileri tarafından PKK yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

AA | 10.01.2017 - 11:25
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Salıbeyler ve Sağlık mahallerinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı "Şafak" operasyonu düzenlendi.

Bolu'da PKK'ya şafak operasyonu

PÖH'LERDEN ŞAFAK OPERASYONU

Baskın yapılan evlerde PÖH tarafından sağlanan çevre güvenliğinin ardından diğer ekipler arama yaptı.

Bolu'da PKK'ya şafak operasyonu

3 GÖZALTI

Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Bolu'da PKK'ya şafak operasyonu

Bolu'da PKK'ya şafak operasyonu

Bolu'da PKK'ya şafak operasyonu

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