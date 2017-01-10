Bolu'da PKK'ya şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Salıbeyler ve Sağlık mahallerinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı "Şafak" operasyonu düzenlendi.

PÖH'LERDEN ŞAFAK OPERASYONU

Baskın yapılan evlerde PÖH tarafından sağlanan çevre güvenliğinin ardından diğer ekipler arama yaptı.

3 GÖZALTI

Operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.