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Bolu'da protesto için soyunup yere yatan işçiler

Bolu'da 1 Mayıs kutlamalarına katılan bir grup sendika üyesi, kadroya alınmamalarını protesto etmek için soyunarak yere yattı.

DHA | 01.05.2018 - 13:54..
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Bolu'da protesto için soyunup yere yatan işçiler

Bolu’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sabah saatlerinde sendika, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti üyeleri ve vatandaşların Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi.

1 Mayıs kutlamasına katılan yaklaşık 500 kişi ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle sloganlar eşliğinde İzzet Baysal Caddesi’nden kutlamaların yapıldığı Kent Meydanı’na kadar yürüdü.

Çevredeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği yürüyüşte, bir grup sendikaya bağlı işçilerin taşıdığı ‘Türkiye’nin zencileri karayolları taşeron işçileri’ yazılı pankart ilgi odağı oldu.

Bolu'da protesto için soyunup yere yatan işçiler VİDEO

SOYUNUP YERE YATTILAR

İşçilerden bazıları, kıyafetlerinin bir kısmını çıkararak kadroya alınmamalarını protesto etmek için yere yattı.

Bolu'da protesto için soyunup yere yatan işçiler

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