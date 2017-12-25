Bolu'da Rus şoförün kullandığı TIR yandı

TEM Otoyolu'nda mutfak malzemesi taşıyan TIR bir anda alev aldı. Sürücüsü Rus uyruklu Glodeanu İon'un çabalarına itfaiye ekiplerinin de yetişmesi büyük bir faciayı önledi. TIR söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE YETİŞTİ AMA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangını fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridine çekerek alevleri söndürmeye çalıştı. Sürücünün çabaları yetersiz kalırken, araç alev topuna döndü. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak, TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.