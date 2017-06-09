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Bolu'da sağanak yağış sele neden oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

09.06.2017 - 12:00
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İlçe merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak Dayıoğlu deresinin taşmasına yol açtı.

40 EV VE 70 İŞ YERİNİ SU BASTI

Derenin taşmasıyla Bahçelievler, Dayıoğlu, Seviller ve Kabiller mahalleriyle Osmanlı Caddesi'nde bulunan 40 ev ve 70 iş yerini su bastı. Deri Sanayi Bölgesindeki kemer ve deri fabrikalarında da hasar oluştu.

Bolu'da sağanak yağış sele neden oldu

İŞ MAKİNALARIYLA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, sağanağın etkili olduğu mahallelerde incelemede bulundu. Kaymakamlık ve belediye ekipleri bölgede iş makinalarıyla çalışmalarını sürdürüyor. AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de ilçeye gelerek zarar tespit çalışmalarına başladı.

Bolu'da sağanak yağış sele neden oldu

"İLÇEMİZ EN BÜYÜK SEL FELAKETİNİ YAŞADI"

Belediye Başkanı Allar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde yaklaşık 2,5 saat aralıksız devam eden sağanağın ardından su baskınlarının yaşandığını belirterek, "İlçemizde yaklaşık 50 yıldır bu şekilde etkili olan bir yağmur olmamıştı. İlçemiz en büyük sel felaketini yaşadı" diye konuştu.

Bolu'da sağanak yağış sele neden oldu

Selin ilçede 40 ev ve 70 iş yerinin zarar gördüğünü aktaran Allar, "Özellikle bodrum katta olan ev ve iş yerleri zarar gördü. Zarar gören yerlerin tespiti konusunda çalışma yapıyoruz. Özellikle Deri Sanayi Bölgesi ve Osmanlı Caddesi'nde sel sularının ciddi derecede hasar verdiğini, beton blokları da patlattığını gördük. Yaraları sarmaya çalışıyoruz." dedi.

Bolu'da sağanak yağış sele neden oldu

Bolu'da sağanak yağış sele neden oldu

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