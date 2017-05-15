Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

D-100 karayolundan İstanbul istikametinde seyreden Hüseyin Hıracıoğlu idaresindeki 34 JT 7384 plakalı otomobil ile Seyhan Ersoy'un (62) kullandığı 14 EJ 846 plakalı kamyonet Yumrukaya mevkisinde çarpıştı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Kazada, kamyonet sürücüsü Ersoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Hıracıoğlu ile otomobilde bulunan Nida Yaman yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu arada sürücü Hıracıoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.