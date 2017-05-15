Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Başbakan Yıldırım'dan ABD ve YPG açıklaması

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Tehlikeli hayvanlar ile dost olan insanlar

Kayseri'deki 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bir dairede arama yapıldı.

Rusya’da yapılan yeni bir kamuoyu araştırması Türkiye ile ilişkilere bakışın toplum nezdinde hızlı “normalleşme” gösterdiğine işaret etti.

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Hülya Avşar, Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin’in yeni filminde rol alacak.

Kerem ve Serenay'ın filminde Hülya Avşar sürprizi

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da bir TV kanalında konu edilen Türkiye'nin Bora füzesi Yunanları oldukça endişelendirdi.

Yunanlar: Bora füzesi ülkenin ortasına kadar ulaşır

Jinekolojik kanserler, tıptaki tüm yeni gelişmelere rağmen kadınların peşini bırakmıyor.

Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcısı Zeynep Altıok'un yerine İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'yi getirebileceği konuşuluyor.

1 Marmaris'teki feci kaza kamerada Muğla'da uçurumdan devrilen midibüsün, kazadan saniyeler önce bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerine ulaşıldı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi Çin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a, son günlerde tartışılan Atatürk'e hakaret meselesi soruldu.

3 Hülya Avşar yatak reklamında oynadı Avşar, bir yatak markasının reklam filminde oynadı. Güzel oyuncu bu reklamdan 1 milyon lira aldı.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan PYD/PKK ile ABD ilişkilerine dair Çin'de gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

5 Cengiz Semercioğlu: Arda kendini kaybediyor Cansel Çördük'le mesajlaşan Arda'ya Cengiz Semercioğlu; "Kasaba giren ciğerci kedisi gibi kendini kaybediyor." dedi.

6 Microsoft'dan WannaCrypt Virüsü açıklaması Microsoft, tüm kullanıcı ve kurumların dev siber saldırıdan korunmak için yapması gerekenleri anlattı.