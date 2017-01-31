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Bolu'da trafik kazası: 1 ölü

Bolu'da, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki İlker Erdi Gülen öldü.

31.01.2017 - 13:42
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Jeneratör tamir ve bakım işi yapan İlker Erdi Gülen, sabah 14 EG 460 plakalı otomobiliyle iş yerine gitmek için evden çıktı.

DORSENİN ALTINDA KALDI

Gülen'in kullandığı otomobil, D-100'e paralel olan yan yolda park etmiş Sadettin Yılmaz yönetimindeki 14 DG 147 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Gülen, ön tarafı dorsenin altına girerek hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti.

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü

Kaza yerinde inceleme yapan trafik ve olay yeri inceleme ekibi fren izine rastlamadı. Cumhuriyet savcısının da gelerek inceleme yapması ardından Gülen'in cesedi araçtan çıkarıldı.

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü

BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu sırada gelen İlker Erdi Gülen'in babası İbrahim Gülen ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun cesedi araçtan çıkarılırken, 'Benim günahım neydi Allahım' diyerek gözyaşı döken İbrahim Gülen'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü

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