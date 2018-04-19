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Bolu'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Bolu'da otostop çekerek Gerede'ye gitmeye çalışan 35 yaşındaki Nusrettin İnanoğlu, bindiği aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 19.04.2018 - 01:46..
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Yeniçağa'da meydana gelen kazada, İnanoğlu'nu aracına alan Ceylan Bayar ve iki arkadaşı yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan İdris İş ve Muharrem Gündoğdu ile otomobil sürücüsü Ceylan Bayar, tedavi altına alındı.

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı VİDEO

ÖNÜNDEKİ KAMYONA ÇARPTI

Nusrettin İnanoğlu’nun otostop çektiğini gören 34 SZ 7922 plakalı otomobil sürüsücü Ceylan Bayar aracını durdurarak şahsı aracına aldı. Ankara istikametine tekrar hareket ettikten yaklaşık 10 dakika sonra, önce önünde ilerleyen Mevlüt Öztürk’ün kullandığı 06 ER 310 plakalı kamyona, daha sonra da hızla bariyerlere çarptı.

Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtulan sürücü Ceylan Bayar ve yanında bulunan İdris İş ile Muharrem Gündoğdu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

İNANOĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yeniçağa’dan Gerede’ye gitmek için otostop çekerek Bayar’ın kullandığı otomobile binen 35 yaşındaki Nusrettin İnanoğlu ise olay yerinde yaşamını kaybetti.

Bayar’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anını anlatan kamyon sürücüsü Mevlüt Öztürk, “40-50 ile kendi şeridimde giderken bir anda ses geldi. Otomonil bana vurduktan sonra bariyerlere vurarak önümde durdu. Çok süratliydi” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

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