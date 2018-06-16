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Bolu'da trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı

Bolu'da kamyon ile otomobil çarpıştı. Mudurnu'da meydana gelen kazada 65 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 16.06.2018 - 23:08..
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Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kazalarda 1 can kaybı daha yaşandı. Bolu'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bolu yönüne giden N.B yönetimindeki 81 DR 516 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.Ö'nün kullandığı 14 BL 041 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Semiha Bayraktar (65) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücüler ile otomobilde bulunan Z.A.D. (8), A.B. (12) T.B. (15) ve T.B. (45) yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü N.B., Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaşamını yitiren Semiha Bayraktar'ın cenazesi, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı

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