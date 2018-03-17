Bolu'da trafik kazası: 2 ölü 3 yaralı

Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı

Manisa Alaşehir'de piknik yapmak için su kanalına gidenler 25 yaşındaki Hatice Uyar'ın cesedini buldu.

Türk Silahlı Kuvveti'nin Tunceli'de yaptığı terör operasyonunda iki sığınak imha edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray derbisinde hakem Bülent Yıldırım'ın maçı idare ettiğini ve Fenerbahçe'nin aleyhinde kararlar verdiğini söyledi.

Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından olan NTV Spor, 10 yıllık yayın hayatına bu akşam son noktayı koydu.

Deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın gol kralı Bafetimbi Gomis, "Bugün fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi" dedi.

1 Kadıköy'de nefes kesen derbi berabere bitti Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe'yle deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

2 Terör yandaşları İstanbul'da YPG'li teröristleri andı YPG saflarında Türk askerine karşı girdiği çatışmada öldürülen teröristler için Bağcılar'da anma töreni düzenlendi. Savcılık bu görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

3 TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi Milli uydularımız üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olan iki adet Anka-S İHA, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

4 İlber Ortaylı: Cahiliz Mersin'de Kongre ve Sergi Sarayı'na katılan Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir" ifadelerini kullandı.

5 Afrin'de Mehmetçik motorlarla teröristlerin peşinde Terör örgütünü bölgede kıskaca alan Özel Kuvvetler, saha şartlarına göre zaman zaman motosikletleri kullanmaya başladı.

6 Gonca Vuslateri ve Edip Burak Ertoğan boşanıyor 2016 yılının ilk günü, bir süredir birlikte olduğu Edip Burak Ertoğan ile sürpriz bir şekilde evlenerek dikkatleri üzerine çeken oyuncu Gonca Vuslateri, yine sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.