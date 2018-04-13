Bolu'da trafik kazası: 7 yaralı

Bolu'dan Ankara istikametine seyreden Muhammed Gökalp ve Musa Karapınar'ın kullandığı tır, Musa Atmaca'nın otomobiline çarptı.

YARALILARIN 2'Sİ ÇOCUK

Kazada, Muhammed Gökalp ile birlikte aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Abdulselam, Nurşan, Gülçin, Gülistan, Mayide ve Eda Gökalp yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametine bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.