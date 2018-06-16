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Bolu'da yangın 3 aileyi evsiz bıraktı

Karacasu beldesinde çıkan yangında, 3 ev, bir ahır ve odunluk kullanılmaz hale geldi.

DHA | 16.06.2018 - 08:00..
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Fatih Mahallesi Sakarya Sokak'ta Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler önce Mehmet Kocasoy'un evine, ardından da bitişikteki akrabaları Ali Kocasoy ile Mithat Kocasoy'un evlerine ve bir ahıra daha sıçradı.

Bolu'da yangın 3 aileyi evsiz bıraktı

YANGINA BELDE SAKİNLERİ VE İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yan yana bitişik olan 3 evi saran alevlere ilk müdahaleyi ev sahipleri ile belde sakinleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında 3 ev ve ahır ile odunluk kullanılmaz hale geldi.

Bolu'da yangın 3 aileyi evsiz bıraktı

3 AİLE EVSİZ KALDI

Yangında dumandan etkilenen bazı kişilere hazır bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.

​Bayramda evsiz kalan aileler gözyaşı dökerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bolu'da yangın 3 aileyi evsiz bıraktı

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