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Bolu'da yeni bir proje hayata geçirilecek

Yeni yapılması planlanan projeyle D-100 karayolunun 9,5 kilometrelik kesimi "yeşil yol" şeklinde inşa edilecek.

10.05.2017 - 12:27
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Bolu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeyle ile ulaşıma kapatılacak D-100 karayolunun 9,5 kilometrelik kesimi "yeşil yol" olacak.

Bolu'da yeni bir proje hayata geçirilecek

YAŞAM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Belediye tarafından gerçekleştirilen "Yeşil Yol Projesi" ile D-100 karayolu kentin dışına çıkarılacak, şehrin ortasında yeşil bir kuşak oluşturulacak.

Proje kapsamında D-100 karayolu üzerinde kentin giriş ve çıkış noktaları arasında yer alan bölüm trafiğe kapatılarak, bir yaşam merkezine dönüştürülecek.

Bolu'da yeni bir proje hayata geçirilecek

9,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 80 METRE YEŞİLLİK

Projeyle, şehrin ortasında 9,5 kilometre uzunluğunda 80 metre genişliğinde yeşil bir koridor oluşturulacak.

Yeşil bir cazibe hattına dönüştürülecek bölgede park, eğlenme, dinlenme, spor mekanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, alışveriş ve sanat merkezleri gibi farklı alanlar da yer alacak.

Bolu'da yeni bir proje hayata geçirilecek

"TURİZM POTANSİYELİ ARTIRILACAK"

Şehrin ortasında, yemyeşil yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu proje, Bolu'nun turizm potansiyelinin artırılmasında da önemli rol oynayacak. Bir hayalimizi daha gerçeğe dönüştürmekten mutluyuz. Tabiatın kalbi Bolu, cennet doğasıyla uyumlu dev projelerle bir dünya kenti olacak." dedi.

Bolu'da yeni bir proje hayata geçirilecek

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