Bolu'da yoğun sis etkisi

1 Sosyal medya kullanıcısı Brüksel sokaklarını karıştırdı Belçika'da bir sosyal medya kullanıcısının çağrısı üzerine düzenlenen izinsiz gösteride 5 kişi yaralandı, 31 kişi gözaltına alındı.

2 İsrail askerleri 30 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Askerler terör suçundan gözaltında...

3 Darphane'nin altın üretimi 10 ayda 40 tona yaklaştı Darphane, bu yılın 10 ayındaki 38,5 tonluk altın üretimi ile 2015'teki 21,6 ton ve 2016'daki 24,9 tonluk üretim rakamlarını geride bıraktı.

4 9 ayda düğün için 19 milyar 17 milyon lira harcandı Bu yılın 9 ayında banka ve kredi kartlarıyla kuyum ve mobilya sektöründe yaklaşık 28 milyar liralık harcama yapıldı.

5 Elon Musk'tan elektrikli kamyon duyurusu Tesla Motors'un CEO'su, elektrikli kamyonu Twitter'dan duyurdu.

6 Hakkari'de yollar yenilendi Çukurların sürücülere büyük zorluk yaşattığı, yazın tozdan kışın çamurdan geçilmeyen yollar, asfaltlanarak modern görünüme kavuştu.