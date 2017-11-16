Bolu'da yoğun sis etkisi

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü, günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye indi.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Karayolları ekipleri sürücüleri, ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
HIZ YAPMAYIN
Trafik ekipleri ise kent merkezi ve otoyolda araç kullananlardan yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.