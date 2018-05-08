Bolu'daki yaralı kara akbaba doğaya salındı

Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri, Aktaş Mahallesi 72 Konutlar mevkisinde mahalle sakinleri tarafından bir evin bahçesinde yaralı bir kuşun olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

TEDAVİ EDİLDİ KARNI DOYRULDU

Ekipler bahçede bulunan uçamayan kara akbabayı alarak merkeze götürdü. Uçamadığı için aç kalan ve sağ gözünde görme sorunu olan kara akbaba, merkezde tedavi edilerek karnı doyuruldu.

Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kara akbaba, doğal yaşam alanına bırakıldı.