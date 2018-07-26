Bölüm için kararsız kalan öğrencilere uzman tavsiyesi

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 31 Temmuz Salı günü adaylara duyurulacak.

7 AĞUSTOS'TA TERCİHLER BAŞLIYOR

Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasından sonra, zorlu tercih maratonu başlayacak. 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak olan öğrencilerin hangi bölümü seçeceği konusu belirsizliğini koruyor. Uzmanlar son zamanlarda popüler olan gözde meslekleri anlattı.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut, öğrencilerin üniversitede tercih edecekleri bölümlere ilişkin, "Son yıllarda rehberlik ve psikolojik danışma, sosyoloji, sosyal hizmetler ve psikoloji gibi meslekler popüler oldu. Her zaman olduğu gibi sağlık sektörünün önemi artacak, fakat klasik alanların değil, estetik gibi, beslenme gibi, diş hekimliği gibi alanlar daha gelişime açık." açıklamasını yaptı.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut

UZMANLARDA DESTEK ALIN TAVSİYESİ

Sefa Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin kendi ilgi yetenek ve değerlerini belirlemesi ve netleştirmesi gerektiğini, kendi yetenek ve ilgileri hakkında karar veremeyen öğrencilerin okullarındaki rehber öğretmenlerden ve psikolojik danışmanlardan yardım istemeleri gerektiğini belirtti.





FARKLI FİKİRLERİ DİNLEYİN

Rehber öğretmenlerin de öğrencilere belli yetenek ve ilgi testlerini uygulayabileceklerini aktaran Sefa Bulut, "Gençlere tavsiyem son birkaç yıl içindeki karnelerini göz önüne alsınlar ve hangi alanlarda başarılı olduklarına baksınlar. Bu okul başarısı ve yeteneği hakkında kendilerine bir fikir verir. Daha sonra boş zaman etkinliklerini düşünsünler en çok ne yapıyorlar, ne tür etkinlikler yapmaktan zevk alıyorlar. Bu etkinlikler kendilerini tanımalarına yardım eder. Yine anne baba, öğretmen ve yakın arkadaşların da öğrenciler hakkındaki gözlem ve değerlendirmeleri önemlidir, bunlar da önemli bilgi kaynaklarıdır." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELERİ GEZİN

Televizyon, sosyal medya ve gündelik yaşam olaylarının etkisiyle zaman zaman bazı mesleklerin popülaritesinin arttığına işaret eden Sefa Bulut, popüler mesleklerin zaman içerisinde etkisinin azalabileceğinin düşünülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Bulut, tercih zamanı öğrencilerin üniversitelerin internet sitelerinde bölüm tanıtım sayfalarını incelemeleri, üniversite kampüsleri ziyaret etmeleri ve seçmek istediği işi yapan biriyle konuşmaları tavsiyelerinde bulundu.

ESTETİK, BESLENME VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE GELİŞME VAR

Sefa Bulut, "Son yıllarda rehberlik ve psikolojik danışma, sosyoloji, sosyal hizmetler ve psikoloji gibi meslekler popüler oldu. Bunun nedeni de devletin bu alanlarda istihdam olanakları sağlamasıdır. Gıda mühendisliği, beslenme ve diyetisyenlik ve beslenme danışmanlığı gibi alanlar çok ilgi çekiyor. Popüler sektörlere bakacak olursa, yazılım sektörü yükselişte olan bir alan. Gerek bilgisayar mühendisliği gerekse yazılım mühendislikleri, kod yazma, robotik programlar öne çıkıyor. Her zaman olduğu gibi sağlık sektörünün önemi artacak, fakat klasik alanların değil, estetik gibi, beslenme gibi, diş hekimliği gibi alanlar daha gelişime açık." diye konuştu.





"YERLİ ÜRETİME GEÇMELİYİZ"

Ağrı tedavisi diye bilinen algolojinin de dikkat çekici bir alan olduğunu vurgulayan Sefa Bulut, "Modern insan, hareketsiz kalıyor, sürekli masa başında oturduğu için bel ve sırt ağrıları çekiyor. Stresten migren ağrıları oluşuyor. Beslenme insanların en doğal ihtiyacı, o nedenle ziraat mühendisliği, organik tarım ve tarım teknolojileri gibi bölümler dikkat çekici. Sayısal alanlar içinde genetik mühendisliği, biyomedical mühendislikler ve sağlık teknolojileri alanlarının önü açık. Bu tür tıbbi araçları hep yurt dışından ithal ediyoruz. Artık yerli üretime geçme zamanı." değerlendirmesini yaptı.



