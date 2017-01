Bolu'ya tatilci akını

Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'yı bünyesinde barındıran Bolu, 2016'da nüfusunun 3 katından fazla tatilciyi ağırladı.

Bir yıl içerisinde Abant Tabiat Parkı'na 129 bin 641 araç giriş yaparken, burayı 485 bin 266 kişi ziyaret etti. Yedigöller Milli Parkı'na ise 47 bin 844 araç giriş yaparken, 186 bin 512 turist geldi. 98 bin aracın giriş yaptığı Gölcük Tabiat Parkı ise yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı.

KIŞ TURİZMİ

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'yı ise 2016-2017 kayak sezonunun açılışının ardından 20 gün içerisinde günübirlik ve konaklamak için yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti.

Abant, Yedigöller, Gölcük ve Kartalkaya'yı bir yıl içerisinde 1 milyon 96 bin 778 kişi ziyaret etti, böylelikle nüfusu 313 bin olan Bolu, nüfusunun 3 katından fazla turisti ağırladı.

Bolu Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'nun, Türkiye'nin ve dünyanın bildiği gibi cennet köşeler Abant, Yedigöller ve Gölcük gibi yerlere sahip olduğunu ifade etti.

DOĞAL VE YAPAY GÖLLER

Baruş, Bolu'yu "tabiatın kalbi" olarak andıklarını belirterek, "Bu tabiatın kalbi olan ilimize her yıl yüz binlerce vatandaşımız doğal güzellikleri görmek üzere ziyarete geliyor. İlimizi, 160'ın üzerinde doğal ve yapay göletin olduğu bir göller diyarı olarak da söyleyebiliriz. Bu doğal güzellikler tüm vatandaşlarımız için bir cazibe merkezi oluşturuyor." diye konuştu.

Bolu sınırları içinde Yedigöller Mili Parkı ile 9 adet tabiat parkının bulunduğunu anlatan Baruş, şöyle devam etti: "Bunlardan en fazla ziyaretçi alanlar Abant Tabiat Parkı, Yedigöller Mili Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı. Yedigöller, Abant ve Gölcük'e geçen yıl yaklaşık 880 bin civarında ziyaretçi gelmişti. Bugün son rakamları da aldığımızda bu sayının 1 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz."

Baruş, geçtiğimiz yıl yolu yapılarak, asfalt kaplanan Yedigöller'e bu yıl yaklaşık yüzde 50 daha fazla ziyaretçinin geldiğini bildirdi.

"CENNET HARİKASI BİR YER"

Tabiat ve milli parklara gelen vatandaşlara en güzel şekilde hizmet verebilmek ve onların hayal ettiği şekilde vakitlerini geçirebilmeleri için gerekli her türlü tedbirleri aldıklarını vurgulayan Baruş, şunları söyledi: "Abant Tabiat Parkı, diğer parklar içinde en önemli özelliği vatandaşların bu bölgeyi piknik amacıyla kullanması. Bu nedenle burası yıllık 500 bin civarında ziyaretçi alıyor. Yedigöller Milli Parkı, özellikle sonbahar aylarında, gökkuşağının 7 renginin her tonunun seyredilebildiği cennet harikası bir yer. Bu nedenle özellikle sonbahar fotoğraflarının herkes tarafından bilinmesi nedeniyle yoğun ziyaretçi alıyor. Gölcük Tabiat Parkı tabii yine fotoğraflarda yer alan o ev manzarasıyla meşhur. O bölgede de her geçen yıl ziyaretçi sayısı artıyor."

Baruş, işletmeciliğini Bolu Belediyesi'nin yaptığı Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili ciddi projeler hazırlandığını da belirterek, projelerin hayata geçirilmesiyle bölgenin ciddi bir cazibe kazanacağını düşündüğünü aktardı.

Kartalkaya Kayak Merkezine gelen ziyaretçi sayısına da değinen Baruş, "Kartalkaya bölgemizin ilimiz turizmi içinde çok önemli bir rolü var. Özellikle yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyor otellerimiz. Hafta içinde de yüzde 50-60 civarında doluluk oranına ulaşıyorlar. Bu bölgemizde de 5 otelimiz var. 30 kilometreden fazla kayak pistimiz var. Önemli bir cazibe merkezi." ifadesini kullandı.

Baruş, tüm vatandaşları, doğanın tadını doyasıya çıkarmaya ve Bolulu aşçılar tarafından yapılan lezzetli yemekleri yemeye davet etti.