Bomba yüklü araca öncülük eden bir kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, 7 Haziran 2016 günü ilimizde yakalanan, bir ton bomba yüklü minibüse öncülük yaptığı tespit edilen 21 FK 655 plakalı araç üzerinde parmak izi çıkan bir kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Öte yandan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan aranması bulunan bir kişi de yakalanarak gözaltına alınmış ve şahıs çıkarıldığı adli mercilerce ’yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı’ ile serbest bırakılmıştır. Sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünü övücü, yüceltici, örgüte katılımı teşvik edici mahiyette paylaşımlarda bulunan başka bir kişi de çıkarıldığı adli mercilerce ’adli kontrol şartıyla’ serbest bırakılmıştır. Yapılan çalışmalarda ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranması bulunan bir şahıs da yakalanmış ve şahıs savcılıktan serbest bırakılmıştır." denildi.