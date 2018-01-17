taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.418
USD
3,8073
EURO
4,6639
ALTIN
163,47
PETR
69,0800

Bombalardan kaçarken oğlunu 13 kilometre sırtında taşıdı

Suriye’nin Hama kentinde, ailesiyle bombardımandan kaçan baba 14 yaşındaki oğlunu 13 kilometre boyunca sırtına taşıyarak İdlib yakınlarındaki Aziz Vadisi’ne ulaştı.

İHA | 17.01.2018 - 09:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Suriye’nin Hama kentinde rejim bombardımanı nedeniyle babası Halit (75), annesi Hatice (72), beyindeki sinir hastalığı nedeniyle engelli olan çocukları Halit (14), Yasmin (3) ve eşi Adeviye (32) ile birlikte İdlib yakınlarındaki Aziz Vadisi’ne kaçan Recep Mustayıp (38), burada 40 gün yaşam mücadelesi verdi.

Bombalardan kaçarken oğlunu 13 kilometre sırtında taşıdı

13 KİLOMETRE SIRTINDA TAŞIDI

Aziz Vadisi’nin de bombalanması üzerine 14 yaşındaki oğlunu 13 kilometre boyunca sırtında ve kucağında taşıyan Recep Mustayıp ve ailesi, sınırın Türkiye yakınlarındaki Tellel Kerame bölgesinde Türkiye Diyanet Vakfı’nın inşa ettiği çadır kampa yerleşti.

"ÖLÜMÜNE ÇIKTIK"

Aile adına konuşan büyük baba Halit Mustayıp, şunları söyledi:
“Başımıza gelen, şu alemde kimsenin başına gelmedi. Yiyecek bir şeyimiz kalmadı, arpayı ezip yemek zorunda kaldık. Ölümüne çıktık, Türkiye sınırına ulaştık ve güven altındayız. Çocukların beynindeki sorun nedeniyle 9 aylık olduktan sonra yürüyememeye başladılar. Elbiselerimizden başka hiçbir şey almadık kaçarken yanımıza. Hayırseverler burada sağolsunlar battaniye ve hasır verdiler bize. Çadırımız bile eksik. Babası bu çocuğu 13 kilometre boyunca taşıdı. Saldırı olduğu anda yere yatıyorduk, durduğu anda devam ediyorduk. Hepimiz kaçmak zorunda kaldık.”

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

Minik Irmak Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

131
Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

44
Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

18
Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

Komandoların Afrin'e uğurlandığı anlar

231
CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

CHP Kanal İstanbul projesini engellemek istiyor

154
Bitcoin Asya'dan gelen haberle değer kaybetti

Bitcoin Asya'dan gelen haberle değer kaybetti

35
Hulusi Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na Afrin uyarısı

Hulusi Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na Afrin uyarısı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM