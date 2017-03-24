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Bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

TSK, Irak'tan Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışan 4 teröristin yakalandığını duyurdu.

24.03.2017 - 13:24
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tsk

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak’ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütünün kamplarında eğitim alarak Türkiye’de bombalı eylem gerçekleştirmek maksadıyla, Irak’tan Türkiye’ye yasadışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin yakalandığını bildirdi.

ÜZERLERİNDEN 10 KİLO RDX PATLAYICI ÇIKTI

Açıklamada, teröristin üzerinden 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram alüminyum tozu, 10 kilogram RDX patlayıcı ve 6 elektrikli fünye ile birlikte yakalandığı belirtildi.

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