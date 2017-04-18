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Bombalı eylem hazırlığındaki 5 DEAŞ'lı tutuklandı

Antalya'da referandum öncesi bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ'lılara karşı operasyon düzenlendi.

18.04.2017 - 10:01
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, referandum öncesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı eylem yapılacağı istihbaratı üzerine belirlenen adreslere nisan ayı başında eş zamanlı baskın düzenledi.

5 DEAŞ'LI TUTUKLANDI

Operasyonda DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen aralarında Rus, Fas, Ukrayna ve Suriyeliler'in de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Kalabalık yerlerde bombalı eylem gerçekleştirme hazırlığında oldukları öne sürülen şüphelilerden bazılarının kaldığı evlerde patlayıcı düzenekleri de ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları dün tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 5'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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