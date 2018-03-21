taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.432
USD
3,9294
EURO
4,8224
ALTIN
166,03
PETR
67,5700

Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Irak'ın kuzeyinde patlayıcı eğitimi aldıktan sonra geldiği Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bombalı saldırı arayışında olduğu iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

AA | 21.03.2018 - 10:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Irak'ın kuzeyinde patlayıcı eğitimi aldıktan sonra geldiği Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bombalı saldırı arayışında olduğu iddia edilen zanlı ile drone eğitimi aldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Mersin Bölge Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, Irak'ın kuzeyinde patlayıcı ve hücre yapılanması eğitimi alan 26 yaşındaki İdris D'nin Mersin'e geldiği belirlendi.

Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

PATLAYICI MADDE ARAYIŞINDAYDI

Yaklaşık 1,5 aydır kentte bulunan İdris D'nin dikkat çekmemek için inşaatlarda ve çeşitli atölyelerde işçi olarak çalıştığı tespit edildi.

Bu arada, adliye, emniyet, jandarma ile diğer kamu kurum ve tesislerinde keşifler yaptığı, bombalı saldırı için patlayıcı madde arayışında olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bilgisayar ve telefonunda yapılan detaylı incelemede patlayıcı hazırlamak için araştırmalar yaptığı tespit edilen zanlının bunun üzerine kente bombalı saldırı arayışı için geldiğini itiraf ettiği bildirildi.

Yapılan detaylı araştırmada da zanlının eyleminde kullanmak için düşük modelli araba bulmaya çalıştığı da ortaya çıkartıldı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmayı genişleten ekipler İdris D. ile bağlantısı olduğu öne sürülen Mersin'de 2, İstanbul'da ise 4 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan İdris D. ile diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İdris D. ile İstanbul'da yakalanan ve drone eğitimi de aldığı belirlenen 29 yaşındaki Barış Can S. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler M.D, E.K, D.D.E, B.Y. ile M.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tatvan’da 15 kilo PKK patlayıcısı ele geçirildi
Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait 15 kilo el yapımı patlayıcı bulundu.
Aydın'da nevruz denetimi: 86 gözaltı
Kent genelinde 'nevruz' öncesi yapılan huzur denetiminde, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler narkotik köpeklerinin de yardımıyla yakalandı.
Terör propagandası yapan Suriyeli yakalandı
Kayseri'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yapan Suriye uyruklu Ömer Elsilo, gözaltına alındı.
İranlı turistler Nevruz’u barda kutladı
Muğla’nın Marmaris ilçesine yılın ilk turist kafilesi olarak gelen İranlı turistler Nevruz Bayramı’nı dünyaca ünlü Marmaris Barlar Sokağı’nda bulunan bir gece kulübünde kutladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

69
Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

95
ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

83
Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

27
Deniz Bölükbaşı vefat etti

Deniz Bölükbaşı vefat etti

36
Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

11
Korgeneral Temel'e sevgi gösterisi

Korgeneral Temel'e sevgi gösterisi

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM