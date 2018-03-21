Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Irak'ın kuzeyinde patlayıcı eğitimi aldıktan sonra geldiği Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bombalı saldırı arayışında olduğu iddia edilen zanlı ile drone eğitimi aldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Mersin Bölge Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, Irak'ın kuzeyinde patlayıcı ve hücre yapılanması eğitimi alan 26 yaşındaki İdris D'nin Mersin'e geldiği belirlendi.

PATLAYICI MADDE ARAYIŞINDAYDI

Yaklaşık 1,5 aydır kentte bulunan İdris D'nin dikkat çekmemek için inşaatlarda ve çeşitli atölyelerde işçi olarak çalıştığı tespit edildi.

Bu arada, adliye, emniyet, jandarma ile diğer kamu kurum ve tesislerinde keşifler yaptığı, bombalı saldırı için patlayıcı madde arayışında olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bilgisayar ve telefonunda yapılan detaylı incelemede patlayıcı hazırlamak için araştırmalar yaptığı tespit edilen zanlının bunun üzerine kente bombalı saldırı arayışı için geldiğini itiraf ettiği bildirildi.

Yapılan detaylı araştırmada da zanlının eyleminde kullanmak için düşük modelli araba bulmaya çalıştığı da ortaya çıkartıldı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmayı genişleten ekipler İdris D. ile bağlantısı olduğu öne sürülen Mersin'de 2, İstanbul'da ise 4 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan İdris D. ile diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İdris D. ile İstanbul'da yakalanan ve drone eğitimi de aldığı belirlenen 29 yaşındaki Barış Can S. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler M.D, E.K, D.D.E, B.Y. ile M.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.