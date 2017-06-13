Bonzai içip aynı mahallede ikinci kez kaza yaptı

Bu sabah İspat Cami Mahallesi Leylek Sokak'ta meydana geldi. Leylek Sokak’tan Gülübahçe Sokak yönüne giden madde bağımlısı olduğu iddia edilen G.T., yönetimindeki 34 VA 5224 plakalı otomobili kullanırken aldığı bonzainin de etkisiyle direksiyon kontrolünü yitirdi.

EVİN BAHÇESİNE GİRDİ

Araç, yol kenarındaki tek katlı evin bahçesine girerek, toprak bankete çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

SÜRÜCÜ, ARAÇTAN ZORLA ÇIKARILDI

Aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle araçta fenalaşan sürücü G.T., ihbar üzerine gelen polis tarafından otomobilden güçlükle indirildi. Araçta yapılan aramada bonzai karıştırılmış sigara ele geçirildi.

ARAÇ BAĞLANARAK OTOPARKA ÇEKİLDİ

Çevredekiler olanlara tepki gösterdi. Ayakta güçlükle duran G.T., polis aracına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Araç ise bağlanarak, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

AYNI MAHALLEDE BİR KEZ DAHA KAZA YAPTIĞI BELİRLENDİ

G.T.’nin geçen salı günü aynı mahalledeki Paşayiğit Caddesi üzerinde bonzai içip kullandığı otomobille kaldırıma çıkarak, park halindeki bir kamyonete çarptığı ve polis tarafından trafikten yasaklanan aracını yediemin otoparkından teslim aldıktan sonra çarşıya çıkarken kaza yaptığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.













