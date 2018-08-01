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Bonzai komasına girip sokak ortasında pantolonunu çıkardı

Adana'da bonzai içip kendinden geçen ve pantolonunu çıkaran 45 yaşındaki adama, görenler tepki gösterdi. Adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA | 01.08.2018 - 15:14..
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Seyhan ilçesindeki D-400 karayolu üzerinde bulunan Türkkuşu kavşağında bonzai içtiği belirtilen Mustafa B., kentin en kalabalık kavşağındaki kaldırımın üzerine yatıp pantolonunu çıkarttı.

Onlarca kişinin şaşkın bakışları arasında uyuşturucunun da etkisiyle kendinden geçen Mustafa B., vatandaşların uyarısıyla pantolonunu giydi.

Bonzai komasına girip sokak ortasında pantolonunu çıkardı

YOLDAN GEÇEN GENÇ, POLİSE İHBAR ETTİ

Ayağa kalkmaya çalışan Mustafa B., başarılı olamayınca ona başka bir genç yardım etti. Mustafa B., kendisine yardım eden gençten de para istedi. Mustafa B.'ye bozuk para verip, bir direğe yaslanmasını sağlayan genç daha sonra uzaklaşarak polise haber verdi.

Gelen polis ekipleri, Mustafa B.'nin kimliğini tespit ettikten sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bonzai komasına girip sokak ortasında pantolonunu çıkardı

"OLSA İÇERİM"

Bonzai içtiğini reddeden Mustafa B, "Olsa içerim, ama bulamıyorum." dedi. Vatandaşların da tepki gösterdiği Mustafa B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bonzai komasına girip sokak ortasında pantolonunu çıkardı



Bonzai komasına girip sokak ortasında pantolonunu çıkardı



Bonzai komasına girip sokak ortasında pantolonunu çıkardı

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