'Bonzaili mangal' davasında ilk ifade

Üsküdar’da misafirlerine mangal yapmak isteyen Aysel Karahan, bahçede bulduğu poşetteki bitkiyi kekik sanıp etlerin üzerine serpmişti.

Bu olaydan sonra yedikleri etten zehirlenerek hastanelik olan 10 kişiden Bayram Akdana (55) hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemede kekik zannedilerek ete katılan maddenin bonzai olduğu öne sürülmüştü.

SÜPHELİ OLARAK İFADE VERDİ

Sabah gazetesinden Ümit Uzun'un haberine göre, İstanbul Üsküdar'da misafirlerine bahçede bulduğu ve kekip sandığı sentetik uyuşturucu bonzai ile sosladığı etleri mangal yaparak yediren Aysel K. (56) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli olarak ifade verdi.

'HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNÜYDÜ'

"Taksirle bir kişinin ölümü, birden fazla kişinin yaralanması"yla suçlanan Aysel K., etleri yedikten 10 dakika sonra herkesin bayıldığını belirterek "Hayatımın en kötü günüydü, kesinlikle kastım yoktur" dedi.

Bonzaili mangal ölümünün perde arkası İZLE

"OKU BİZİ ANNE ÇARPILIYORUZ"

Bahçede mangal için tahta topladığı sırada poşeti bulduğunu belirten Aysel K. "İçindekini dağ kekiği sanarak, etleri sosladık. Etleri yedikten 10 dakika sonra evdekiler halsizleşti. Tuhaf hareketler yapmaya başladılar. Oğlum yanıma gelerek 'Oku bizi anne çarpılıyoruz, bir şeyler oluyor' dedi. Sonra ben de yere düştüm. Ambulansla hastaneye kaldırıldık. Yaşananlardan dolayı üzgünüm, kasıtlı değildi. Ne biz ne de çocuklarım bu zararlı maddeyi kullanamayız. Bahçeme bırakanlardan şikâyetçiyim" diye konuştu.

Olay, Aysel K. ile Cuma K. çiftinin evinde 27 Şubat'ta yaşanmıştı. 9 kişi zehirlenmiş, aile fertlerinden enişte Bayram Aktan (55) ölmüştü. Polis, içi bonzai dolu poşeti bahçeye kimin bıraktığını belirlemek için çevredeki kameraları inceliyor.