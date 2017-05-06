Bor nerelerde kullanılır

Özellikle nükleer alanda, savunma sanayisinde, jet ve roket yakıtı, sabun, deterjan, lehim, fotoğrafçılık, tekstil boyaları, cam elyafı ve kağıt sanayi başta olmak üzere çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Dünyanın en zengin boraks yatakları Türkiye’nin orta ve batı bölgelerinde yer almaktadır. Balıkesir’de Sultançayırı ve Bigadiç, Eskişehir’de Seyitgazi (Kırka) ve Kütahya çevresinde önemli çıkarım alanları bulunmaktadır.

DOĞADA ELEMENT OLARAK BULUNMUYOR

Doğada element olarak bulunmayan bor, oksijenli bileşikleri halinde bulunur. Ülkemizde bol bulunan başlıca bor mineralleri; Kolemanit, Pandermit ve Boraks'tır.

ABD VE AB ÜLKELERİNE SATILIYOR

Ülkemizde Bor’u üretmek ve işlemek yanlızca Eti Maden İşletmelerine aittir. Bor bizim tarafımızdan ham madde olarak üretilmekte, ABD veya AB'ye üye ülkelere satılmaktadır.

Borun saf elementi ilk kez, 1808 yılında Fransız kimyager J.L. Gay-Lussac ve Baron L.J. Thenard ile İngiliz kimyager H. Davy tarafından elde edilmiştir.